بعد سورية ... البنتاغون يحظر التعاون مع روسيا في عمليات الاطلاق الفضائي

جهينة نيوز:

أدرج البنتاغون، اليوم الخميس، روسيا ضمن قائمة الدول التي يُحظر التعاون معها في عمليات الإطلاق الفضائية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في نهاية عام 2022.

وجاء في التعديلات التي أدخلت على لوائح المشتريات في مجال الدفاع: “توسيع قائمة الدول التي تندرج تحت هذه الوثيقة لتشمل روسيا [الدول الأخرى هي الصين وكوريا الديمقراطية وإيران والسودان وسوريا]”.

وأشارت الوثيقة إلى أن القيود الجديدة تشمل أيضا “الأقمار الصناعية وأجهزة إطلاقها، إلا أن هذه القيود لن تُطبَق على عمليات الإطلاق التي تجري قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2022”.