الخارجية الصينية: الولايات المتحدة تمارس إرهاباً اقتصادياً

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة تمارس إرهابا اقتصاديا مكشوفا ضد الصين عبر فرض رسوم جمركية عقابية على شركاتها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ هان هواي قوله في مؤتمر صحفي اليوم “إن هذا التحريض المتعمد على خلق أزمة تجارية مع الصين هو إرهاب اقتصادي مكشوف ونزعة تعصب قومي وتنمر اقتصادي في حرب تجارية لا رابح فيها” مضيفا إننا “ضد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.. لكننا لا نخشاها”.

وأشار تشانغ إلى أن هذه الحرب التجارية سيكون لها أيضا تأثير سلبي خطير على انتعاش الاقتصاد العالمي وتطوره.

وحول زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا الأسبوع المقبل أوضح تشانغ أن “هناك إجماعا واسعا ومصالح مشتركة بين روسيا والصين في قضية الحرب التجارية” مؤكدا أن البلدين سيعززان حتما التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما بما في ذلك في مجالات مختلفة مثل الاستثمارات في الاقتصاد والتجارة.

وشدد تشانغ على أن الصين وروسيا ستردان بالتأكيد على التحديات الخارجية المختلفة وستفعلان ما عليهما فعله وتستمران في تطوير الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية بشكل مستمر لشعبيهما.

وشهدت العلاقات التجارية بين الصين وأمريكا مؤخرا توترا شديدا بدأ عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما على واردات وبضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار وذلك فى محاولة يائسة للضغط على بكين لتقديم تنازلات تجارية غير قانونية وهو ما ردت عليه الصين بإجراءات مماثلة ضمن حقها الطبيعي بالرد.