لافروف: الغرب يحاول استبدال القانون الدولي بقواعد تتفق مع مصالحه

جهينة نيوز:

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مخطط الولايات المتحدة نشر أجزاء من الدرع الصاروخية الأمريكية في اليابان مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة ضمان الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ “بشكل جماعي بعيداً عن سياسة الأحلاف”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية ودفاع روسيا واليابان في طوكيو اليوم.

وتعليقاً على ما ذكره وزير الخارجية الياباني تارو كونو بشأن قلق طوكيو من الوجود العسكري الروسي في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل قال لافروف “إن العسكريين الروس يمارسون مهامهم في الجزء الجنوبي منها” مؤكداً أن تلك الأراضي (قانونياً) هي أراض روسية.

ولا تزال قضية توقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان عالقة منذ 70 عاماً حيث تشترط موسكو اعتراف طوكيو بنتائج الحرب العالمية الثانية ما يعني الاعتراف بسيادة روسيا على الجزر الأربع قبل أي حديث عنها.

وكان لافروف أعلن خلال الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية ودفاع البلدين في وقت سابق اليوم أن الدول الغربية تحاول عرقلة تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب مشدداً على أن العالم “يشهد اليوم محاولة لاستبدال مبدأ القانون الدولي الذي يؤكده ميثاق الأمم المتحدة بأي قواعد يخترعها زملاؤنا الغربيون الذين يجعلون هذه القواعد تتفق مع مصالحهم”.

وقال لافروف: “نرى تراكم المشاكل في قطاع الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي العالم بأسره بسبب الدول الغربية التي تحاول إبطاء أو حتى عكس العملية الموضوعية لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب” مشيراً إلى الأخطار المتأتية من عملية تدمير واشنطن لنظام الإشراف على الأسلحة.

واعتبر لافروف أن عملية تدمير نظام الإشراف على الأسلحة الهادفة إلى إزالة الحواجز للهيمنة العسكرية الشاملة في جميع أنحاء العالم والتي أطلقتها واشنطن تحمل (أخطاراً خاصة).

وعقد وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو والياباني تاكيسي إيفيا اجتماعاً في طوكيو اليوم ناقشا خلاله سياسة الدفاع في البلدين إضافة إلى القضايا الأمنية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال وزير الدفاع الياباني: “اتفقنا على أنه من أجل تحقيق التفاهم والثقة المتبادلين فإنه يجب علينا تطوير حوار في مجال الأمن بشكل أساسي بصيغة 2 زائد 2 وتعزيز التبادلات رفيعة المستوى وتعزيز التدريبات المشتركة”.