"اصلاحات أردوغان": الاعتقال في الحالات الاضطرارية فقط.. اعادة النظر بحرية التعبير!

جهينة نيوز

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بإصلاحات في مجالي القضاء وحقوق الإنسان لخدمة مساعي بلاده للانضمام للاتحاد الأوروبي، والذي أصدر تقييما، أمس، كشف فيه تراجعا على هذين الصعيدين في تركيا.

وقال أردوغان في خطاب بأنقرة إن "الوثيقة الاستراتيجية للإصلاح القضائي تعبر عن التزامنا لعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن تلك الوثيقة "تقوم على أساس الحقوق والحريات والهدف الأول منها هو حمايتها".

وعن الإصلاحات بمجال الإجراءات القضائية، قال أردوغان: "سنجري تغييرات تنص على استخدام تدبير الاعتقال في الحالات الاضطرارية".

وعلى صعيد الحريات، ومن بينها حرية التعبير، قال أردوغان: "نعيد النظر بإجراءات حظر الوصول إلى الإنترنت، وسنقوم باتخاذ إجراء يحظر الوصول إلى الجزء المحظور وليس الموقع بالكامل‎"، مضيفا: "سنضمن حرية التعبير بالقانون، وحرية التعبير لن تكون سببا للملاحقة وسوف نلجأ للاعتقال بعد نفاد كل السبل الأخرى".