ادلة على ان دواء" راباميسين" علاج محتمل للشيخوخة

جهينة نيوز

قالت نتائج دراسة جديدة إن دواء "رابامايسين" الذي يستخدم لعلاج المشاكل المناعية يستطيع وقاية الجهاز العصبي من التدهور ومن تطور أمراض كالزهايمر والشلل الرعّاش. كما أظهرت الأبحاث التي أجريت بالتعاون بين جامعتي ميتشغان الأمريكية وتشجيانغ الصينية أن "رابامايسين" يستطيع كبح التغير الذي يحدث للخلايا ويسبب الشيخوخة، إلى جانب إمكانية استخدامه كعلاج لبعض أنواع السرطان.ونُشرت نتائج الأبحاث التي تضمنت تجارب سريرية في مجلة "بلوس وان" الطبية، وأكدّت ما اقترحته دراسات أولية أجريت عام 2009 على الفئران عن إمكانية استخدام دواء "رابامايسين" كعلاج لتأخير الشيخوخة.

وأظهرت التجارب الحديثة التي أجريت على خلايا بشرية أن دواء "رابامايسين" يطيل العُمر.

وتعتمد تركيبة دواء "رابامايسين" على عناصر مضادة للفطريات والبكتريا كان قد تم اكتشافها في جزيرة "إيستر أيلاند" البركانية التابعة لدولة تشيلي. ويستخدم الدواء في علاج المشاكل المناعية منذ ستينات القرن الماضي.