حسام حبيب يكشف اسرار علاقته بشيرين

جهينة نيوز

كشف الفنان المصري ​حسام حبيب​ أسرار جديدة عن زواجها من الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​،

حيث أشار إلى أنها لم تطلب هي يده للزواج كما يعتقد البعض بل هي من بادرت بالأمر قبل ان يعرض هو عليها الأمر وطلبت منه أن يتحدث مع والدتها، وأكد أنه كان سيتنظر التأكد من موقفها قبل طلبه يدها.

وأضاف حبيب في حديثه هذا خلال إستضافته ضمن برنامج “عايشة شو” أنه عندما فاتح والدة شيرين بالموضوع سخرت منه قائلة:”إحنا هنعيل” كإشارة إلى صغر سنه، وكشف انها إلى اليوم ما زالت تخطيء في إسمه

وردّ حبيب على الأحاديث التي تقول أن زواجه من شيرين هو مصلحة بسبب المال، مشيراً إلى أنهما يشتركان في رفض المال والشهرة، وأكد أن علاقته جيدة ببناتها وبطليقها الملحن محمد مصطفى.