دمشق الشام القابضة: ماروتا سيتي أكبر مشروع عقاري في سورية

جهينة نيوز

في بطاقة تعريف سريعة للشركة في عالم الأعمال، تعتبر شركة دمشق الشام القابضة شركة مساهمة خاصة مغفلة تم تأسيسها بنهاية عام 2016 برأسمال وقدره 60 مليار ليرة سورية، كشركة استثمارية تقدم لشركائها الإستراتيجيين بيئة استثمارية متطورة وآمنة، وفق معايير وأدوات كافية لتشجيع عملية الاستثمار، وتتطلع الشركة لتكون رائدة ونموذجاً في مجال تطوير المناطق التنظيمية، وإحداث المدن الذكية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتعمل الشركة في إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية (محافظة دمشق)، وذلك من خلال تأسيس شركات تابعة أو مساهم بها، والقيام بالمشاريع التجارية والاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات المسموح بها ضمن قانون الشركات، ما يتناسب مع رؤية الشركة، ودورها التنموي في المجتمع، وتستند ركائزها على أن تكون شركة مواطنة عبر دعمها للمجتمع الذي تتواجد فيه، ومن خلال مساهمتها في رفع كفاءة الاستثمار، وتطوير الأعمال، وتمويل أعمال البنى التحتية ونفقات إحداث المناطق التنظيمية وإدارتها ما ينعكس إيجاباً على تطور ونمو المجتمع.

وتعتبر المشاركة أساس آليات وأدوات الاستثمار التي تقوم بها الشركة، حيث تقوم على مبدأ الشراكة بين شركة دمشق الشام القابضة وأي من الشركاء الاستراتيجيين لاستثمار ولتطوير مشاريع عقارية، حيث تقدم شركة دمشق الشام القابضة الأرض (مقدمات عينية) ويقدم المستثمر (مساهمة نقدية) تكون كافية لتمويل تكاليف البناء وتتولد بذلك شركة جديدة بين شركة دمشق الشام القابضة والمستثمر ، مثال شركة أمان دمشق التي تم تأسيسها بين الشركة القابضة وشركة أمان القابضة، وتحقق أمثال هذه الشركات عوائد كبيرة تعود حصة الشركة القابضة فيها إلى محافظة دمشق، كما تعمل دمشق الشام القابضة لاستثمار وتطوير مشاريع خدمية بأسلوب الشراكة.

وحققت دمشق الشام القابضة مجموعة من النتائج، على الوجهين الاقتصادي والاجتماعي، إذ يتمثل الوجه الاقتصادي في رفد محافظة دمشق بالنفقات الخاصة بالبنى التحتية ونفقات بدلات الإيجار، بما يقارب اثني عشر مليار منذ تاريخ تأسيسها، حيث تجاوز إجمالي تكاليف بدلات الإيجار التي يتم تسديدها إلى العائلات التي تم إخلاؤها من تنظيم خلف الرازي ما يقارب ثلاثة ونصف مليار ليرة سورية سنوياً، كما تعمل شركة دمشق الشام القابضة على الحصول على تمويل مرضٍ للسكن البديل بما يضمن قدرة المخصصين به على التسديد، وتجري الآن مفاوضات مع المصارف للحصول على هذا التمويل بمعدل فائدة منخفض نسبياً، إضافة إلى مفاوضات تجري مع الأصدقاء من الشركات الروسية والصينية للتمويل والتنفيذ بسعر التكلفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأساسية للبنى التحتية في ماروتا بما يمكن أي مقسم تمت الموافقة على ترخيصه من البدء بمرحلة التشييد، وقد تم تمويل عقد دراسة وتنفيذ البنى التحتية المبرم من قبل محافظة دمشق من خلال قيام شركة دمشق الشام القابضة بتسديد دفعات القرض.

وخلال مسيرة عامين من العمل الدؤوب والمستمر قامت شركة دمشق الشام القابضة برفد خزينة الدولة بما يقارب ملياري ليرة سورية، متمثلة برسوم وضرائب مختلفة، طوابع وعقود الشركات التي تم إنشاؤها- تسديد التأمينات اجتماعية.. الخ).

ويمثل مشروع ماروتا سيتي أحد مشاريع شركة دمشق الشام القابضة، وهو المشروع الاستثماري العقاري الأكبر في سورية مملوك بنسبة 30 بالمئة منه لمحافظة دمشق و70 بالمئة لأصحاب أرض المنطقة التي يقام عليها المشروع.

كما أن المستثمرين المشاركين بالمشروع من دوافع وطنية واستثمارية هم شركاء استراتيجيين في المشروع الوطني كلاً حسب نسبة مشاركته مع شركة دمشق الشام القابضة، ضمن المساحات المخصصة للاستثمار في المدينة وبالانتقال إلى وصف ما يتفرد به ماروتا سيتي بتفاصيله كافة، فإنه يمثل الوسط التجاري الجديد لدمشق أقدم مدن العالم، وتتنوع منشآته بين المساكن والمتاجر والفنادق والمطاعم إضافة إلى المؤسسات المالية والشوارع الفسيحة بتصاميم متناغمة وعصرية، هي تلك الخطــوة الأولــى فــي مســيرة الازدهار والعمــران للعاصمــة دمشــق بمــا يســهم فــي إعــادة بــزوغ المدينــة علــى الصعيــد الدولــي.

وســط تجــاري جديــد لدمشــق بأبراجهــا المرتفعــة (اللانــد مــارك) تتنــوع أبراجهــا وأبنيتهــا بيــن المســاكن الفاخــرة والمتاجــر والفنــادق والشــقق الفندقيــة والمطاعـم والمقاهـي والمؤسسـات الماليـة والمصرفيـة والصحيـة الاختصاصيـة والخدمـات الثقافيـة والمـدارس التعليميــة المتميــزة والراقيــة التــي تراعــي العمــارة الخضــراء وتشــكل معــا كتــلاً جميلــة متناغمــة ملأى بالســحر والتنــوع فــي التصميــم والجمــال، تتصــل بأهــم محــاور الطــرق الدوليــة بشــكل مباشــر (لبنــان- الأردن- المحافظــات- طريــق المطــار)، إضافــة إلــى قربهــا من المراكــز الخدمية والطبيــة و الترفيهية والمناطــق الســكنية الراقيــة. كما تم تخطيط ماروتا لتؤمن مســتوى عالــياً مــن الرفاهيــة والتمتــع بممارســة الرياضــة والركــض وركــوب الدراجــات ضمــن مســاحات ومســارات ومحــاور مخصصــة وهادئــة وحدائــق فســيحة وكبيــرة وبحيــرات مائيــة ونوافيــر موســيقية تبعــث علــى الإلهــام وتؤمــن التنــزه الاستماع للعائلــة.

بنـى تحتيـة متكاملـة وعصريـة تم تنفيذها ضمـن أنفـاق تمتـد تحـت الأرض لتغطــي كامــل المدينــة وتؤمــن إطـلاق الخطــوة الأولــى للمــدن الذكيــة فــي سورية، مــع توفيــر خطــوط أنابيــب الغــاز بمــا يغطــي كل متطلبــات الاســتعمال المنزلــي والخدمــي والاســتثماري والتجــاري والتدفئــة النظيفــة، مــع مراكــز تحكــم خدميــة تؤمــن جميــع الخدمـات الحكوميـة والبلديـة والخاصـة بطريقـة عصريـة متكاملــة وتلبــي كل الاحتياجات الســكانية.

كل ذلك مع اتباع المدينة لأعلى معايير الاستدامة والعزل الحراري والطاقة النظيفة ومعالجة المياه.