مقتل 4 عسكريين بتحطم مروحية عسكرية في أوكرانيا

الخميس, 30 أيار 2019 الساعة 13:08 | سياسة, عالمي

مقتل 4 عسكريين بتحطم مروحية عسكرية في أوكرانيا

جهينة نيوز

أفادت القوات البرية الأوكرانية بمقتل 4 عسكريين جراء تحطم مروحية عسكرية من طراز "مي-8" في مقاطعة روفينسكايا شمال غرب البلاد.

وجاء في بيان نشر على صفحة القوات البرية الأوكرانية في "فيسبوك": "قتل نتيجة كارثة جوية 4 أشخاص من أعضاء الطاقم بمن فيهم قائد الفرقة الـ16".

وأضاف: "في الساعة 23:27 مساء امس الأربعاء تم فقدان الاتصال بمروحية "مي-8" العسكرية التي كانت تقوم بتحليق تدريبي. ويتم حاليا تحديد أسباب الكارثة".

من جانبه أفاد المركز الصحفي لمصلحة الطوارئ الأوكرانية، بأن المروحية المنكوبة احترقت بعد سقوطها، وأن رجال الإنقاذ قاموا بإطفاء الحريق".

المصدر: نوفوستي

 

 


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا