استيقظ من الغيبوبة بفضل مزيل رائحة التعرق

جهينة نيوز

استيقظ فتى بريطاني من غيبوبة استمرت لمدة 3 أسابيع بفضل رائحة مزيل التعرق المفضل لديه.

وأمضى كاسبر كروز 13 عاماً نحو 25 دقيقة تحت الماء، بعد تعرضه لصدمة أثناء التجديف في مياه نهر متجمد في كمبريا. وسحب جسده بعد ذلك من الماء، وتمكن المسعفون من إعادة قلبه للعمل في سيارة الإسعاف.

ورغم ذلك، دخل كاسبر في غيبوبة استمرت 3 أسابيع، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

في محاولة أخيرة، طلبت ممرضة في وحدة العناية المركزة من والدي كاسبر إحضار بعض حاجاته الشخصية إلى المستشفى، وكانت المفاجأة عندما استيقظ من الغيبوبة، بعد أن رشت والدته مزيل رائحة التعرق الذي يستخدمه عادة.

وقالت والدة كاسبر: "كان الأمر أشبه بمعجزة، جربنا كل شيء لإيقاظه دون فائدة، طلبت إحدى الممرضات أن أحضر بعض أدوات التنظيف لغسل جسده، وبمجرد رش مزيل رائحة التعرق فتح عينيه على الفور".