نداء شرارة" الزواج التقليدي افضل من غيره"

جهينة نيوز

تحدّثت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن حياتها العاطفية، خلال حوارها ببرنامج" سيرة حبايب"

وقالت "نداء"، إنها لم تقصر في حياتها الشخصية والفنية، مشيرةً إلى أنها من الممكن أن تختار اعتزال الفن إذا كانت تحب الشخص الذي خيّرها بينها وبينه، حباً كبيراً.

وأضافت نداء: "أنا مع الزواج التقليدي بنسبة 100%، لأن الحب بييجي بعد العشرة، ودي سنّة الحياة وأساس الزواج، ولو الحب مش موجود ممكن أتجوز بشكل تقليدي".

كما تحدثت شرارة، عن ارتدائها الحجاب، وقالت إنها قادرة على صون نفسها كونها محجبة: "ربنا كرّمني وأنا محجّبة مينفعش أتخلى عن الحجاب، ولازم أحقق حلمي بطريقة ترضيني، ولو الغناء ذنب يا رب يحسب لي جهادي في الفن، عشان أنا بحاول على قدر استطاعتي إني أكون داخلياً محافظة على المبادئ، والحجاب حجاب القلب زي الحياء".