بقيمة ٣٦٠ الف دولار.. تعويض لعائلة شاب ضحية عملية تجميل

جهينة نيوز

أمرت محكمة سول المركزية، عيادة شهيرة لجراحات التجميل في جانجنام جنوب العاصمة الكورية الجنوبية بدفع 430 مليون وون ( 360 ألف دولار) تعويضا لأسرة شاب توفى أثناء عملية جراحية لتجميل الوجه.

ودخل الشاب كوون داي – هي في غيبوبة جراء نزف كميات كبيرة من الدم أثناء خضوعه لجراحة تحديد محيط الوجه "كونتور"، ونقل إلى مستشفى جامعي ولكنه توفى هناك بعد شهر.

وجاء في حيثيات الحكم أن الفريق الطبي فشل في اتخاذ التدابير اللازمة مثل سرعة نقل دام بالرغم من علمهم بكمية الدم التي فقدها المريض.

وأظهرت لقطة كاميرا داخلية من داخل غرفة العمليات بالعيادة أن الجراح المسؤول كان يجري عمليات جراحية على عدة مرضى في وقت واحد، ويتنقل بين الغرف، كما تم تصوير الممرضة التي تركت لعلاج نزيف الدم بنفسها وهي تصلح مكياجها وتلعب بهاتفها الذكي.

وأضافت المحكمة في حكمها، الذي جاء في ختام معركة قضائية طويلة، أن المستشفى فشل أيضا في إبلاغ الشاب بالمخاطر المصاحبة للعملية.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت أن عائلة الشاب كوون وعدد آخر من الضحايا ونشطاء المجتمع المدني شنوا حملة للتثبيت الإلزامي لكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في غرف العمليات