الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا بشأن الوضع في فنزويلا

جهينة نيوز

صرح نائب وزير الخارجية الصيني، تشانغ هان هوا، اليوم الخميس، بأن الصين مستعدة لتكثيف التعاون مع روسيا لحل الأزمة الفنزويلية.

وأجاب هان هوا في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم طرح هذا السؤال(تكثيف التعاون مع روسيا لحل الأزمة الفنزويلية) خلال الزيارة المقبلة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا في أوائل يونيو/حزيران، قائلا: "بالنسبة للمسألة الفنزويلية، الصين وروسيا لديهما مواقف متقاربة، نحن نحافظ على اتصال مستمر مع فنزويلا، فضلا عن معارضتنا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لفنزويلا".

وأضاف: "الجانب الصيني على استعداد للعمل مع روسيا لتعزيز التعاون والتنسيق المتعدد الأطراف بشأن المسألة الفنزويلية".

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا.

وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفا غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة. وأكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.