بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم ستشهد ولادة بطل جديد

جهينة نيوز

تشهد مسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم للموسم الحالي ولادة بطل جديد لها بعد وصول أربعة فرق لم تحصل على اللقب إلى الدور نصف النهائي هي الطليعة والنواعير وتشرين والوثبة.

فريق النواعير تأهل إلى نصف النهائي لملاقاة الوثبة بعد فوزه في دور الثمانية على الفتوة ذهاباً 1-صفر وتعادله اياباً 2-2 فيما أقصى الطليعة فريق الجيش حامل اللقب بعد فوزه عليه بركلات الترجيح 5-4 بعد أن تبادلا الفوز ذهاباً وإياباً بالنتيجة ذاتها 2-1 ليضرب موعداً مع تشرين وصيف بطل الدوري الذي فاز على الكرامة ذهابا 2-صفر وخسر ايابا صفر-1 بينما الوثبة خسر ذهابا صفر-1 وفاز إيابا 3- 1 .

و أشار مدرب الطليعة ماهر بحري إلى أن وصول فريقه إلى دور الأربعة كان نتيجة طبيعية لحالة الاستقرار الفني والإداري الذي عاشه الفريق هذا الموسم ولاهتمام إدارة النادي به ودعمه من كل الجوانب، مبيناً أن طموح الفريق هو التأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب الكأس أملاً بإحرازه للمرة الأولى في تاريخ النادي وهذا ليس صعباً ما دامت الإرادة موجودة.

وبين بحري أنه يعمل على استثمار عامل الروح المعنوية التي ارتفعت كثيراً عند اللاعبين بعد إقصاء فريق الجيش بطل الدوري والكأس، مشيداً بقدرات لاعبيه وقدرتهم على تحقيق الفوز إذا ما قدموا مستواهم المعهود للخروج بنتيجة ايجابية أمام تشرين في مباراة الذهاب قبل اللعب على أرضنا في الاياب وبالتالي ضمان التأهل للنهائي وتعويض ما خسرناه في مسابقة الدوري.

وقال مدرب تشرين محمد اليوسف “إن فريقه بجاهزية كاملة لمواجهة الطليعة بعد غد والتحضيرات تسير كما هو مخطط وفق البرنامج ووضع الفريق جيد من الناحيتين الفنية والبدنية ولا توجد أي إصابات أو غيابات وهذ الأمر ينعكس إيجابا على فريقه ولا سيما أن اللاعبين مصممون على تقديم أفضل ما عندهم لتحقيق نتيجة إيجابية ومتابعة المشوار والمنافسة على لقب كأس الجمهورية”.

بدوره لفت مدرب النواعير محمود أرحيم إلى أن الوصول إلى هذا الدور المتقدم في مسابقة الكأس لم يأت من فراغ وإنما جاء بسبب رغبة اللاعبين في تغيير الصورة التي ظهر بها الفريق في الدوري، موضحاً أن طموحهم لا يتوقف عند هذا الدور وإنما يتعداه للوصول إلى نهائي البطولة.

وأكد مدرب الوثبة رافع خليل أن الوصول لنصف نهائي المسابقة احتاج عملا كبيرا من قبل الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، لافتاً إلى أنه تم توجيه اللاعبين بالتفكير بكيفية الصعود للنهائي وعدم الاستهانة بمباراتهم القادمة مع النواعير موضحا في الوقت ذاته أن هدف الفريق في هذه المسابقة اسعاد الجمهور الذي لم يبخل علينا بحناجره طيلة المباريات السابقة وهو اللاعب رقم واحد بالفريق ومعه سنكمل الطريق.

ويملك فريق الجيش الرقم القياسي بإحراز اللقب عشر مرات في أعوام 1964 و 1967 و1986و 1997 و1998 و2000 و 2002 و 2004 و2014 و2018.

المصدر: سانا