7766 "حرامي كهرباء" إلى القضاء أكثرهم في ريف دمشق واقلهم في القنيطرة

جهينة نيوز

كشفت المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عن عدد الضبوط التي تم تنظيمها بحق مستجرّي الكهرباء بطرق غير مشروعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام (2019) والبالغ عددها 9671 ضبطاً، منها 4742 ضبطاً تم تحصيلها مالياً، إذ قدّرت قيمة الكهرباء المحصّلة نحو 1.7 مليار ليرة سورية.

وبحسب تقرير للمؤسسة نشرته «الوطن» تراوحت الضبوط المنظمة بين ضبوط عدادات أحادية منزلية وأحادية غير منزلية وضبوط عدادات ثلاثية منزلية وثلاثية غير منزلية وضبوط مراكز تحويل.

وبلغ عدد الضبوط غير المحصلة والمحالة إلى القضاء حالياً 7766 ضبطاً العدد الأكبر منها في محافظة ريف دمشق والبالغ 3925 ضبطاً، ونحو 234 ضبطاً في محافظة دمشق، إضافة إلى 188 ضبطاً نظّم في محافظة درعا، و30 ضبطاً في محافظة السويداء، و6 ضبوط في القنيطرة، و759 ضبطاً في محافظة حمص، و307 ضبوط في محافظة حلب، و283 ضبطاً في محافظة طرطوس، و1710 ضبوط في اللاذقية.

وبلغ عدد الضبوط المحصلة التي تم تنظيمها في محافظة دمشق 453 ضبطاً قيمتها المالية أكثر من 21.3 مليون ليرة سورية، أمّا ريف دمشق فقد سجلت 2650 ضبطاً قيمتها المالية أكثر من 64 مليون ليرة سورية، وفي محافظة درعا بلغ عدد الضبوط المنظمة 23 ضبطاً قيمتها المالية 7.2 ملايين ليرة سورية و18 ضبطاً في محافظة السويداء قيمتها المالية 700 ألف ليرة و54 ضبطاً في حمص قيمتها 2.7 مليون ليرة سورية، أما محافظة حماة فنظّم فيها 168 ضبطاً قيمتها 11.6 مليون ليرة سورية.

وكما جاءت محافظة حلب في المرتبة الأولى لجهة عدد الضبوط وقيمة الكهرباء المسروقة، والتي بلغ عدد الضبوط فيها نحو 231 ضبطاً بقيمة 1.53 مليار ليرة سورية، ما قد يشير إلى أنّ جزءاً من الكهرباء المسروقة تكون عبر عدادات ومراكز تحويل صناعية وتجارية.

أمّا محافظة طرطوس فقد بلغ عدد ضبوطها 163 ضبطاً قيمتها المالية 6.6 ملايين ليرة سورية و981 ضبطاً في محافظة اللاذقية قيمتها 52 مليون ليرة سورية