هآرتس: حصانة قانونية كاملة لجنود الاحتلال الذين يقتلون الفلسطينيين  

الأربعاء, 29 أيار 2019 الساعة 23:22 | اخبار الصحف, الصحف العالمية

هآرتس: حصانة قانونية كاملة لجنود الاحتلال الذين يقتلون الفلسطينيين  

جهينة نيوز

أفادت صحيفة "هآرتس العبرية" اليوم الأربعاء، أن الادعاء العسكري "الإسرائيلي"، منح الحصانة الكاملة لجنود الاحتلال الاسرائيلي ممن تورطوا في قتل الفلسطينيين خلال مواجهات أو أي أحداث بالأراضي الفلسطينية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن ذلك يأتي عبر دعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام بالمحاكم العسكرية أو المدنية.

وأظهر تقرير الادعاء العام العسكري "الإسرائيلي" لعام 2018 أن القادة والجنود في الوحدات الميدانية، والاستخبارات و "السايبر"، تم تدريبهم على سيناريوهات طلب منهم خلالها إظهار الوعي بالنتائج القانونية لأفعالهم.

ونقلت الصحيفة عن المدعي العسكري أوفيك قوله إن "أي جندي يتعرض للخطر ويقتل فلسطيني فسيمنح له الدعم الكامل من المحاكم العسكرية".

 

 

 

 


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