أبراج يوم الخميس مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٣٠/ ٥: متعدد المواهب، نشيط، محظوظ، مجتهد، حكيم، حذر بصداقاتك لا تؤمن بها إلا فيما ندر، مسؤول تنظيمي، رقيق، حساس منفتح تميل للهو والتسلية، رياضي، قيادي في مجال عملك، الفترة القادمة حب وفرح وفرصة للتطور و سفر تنقل وترفع ،للبعض استعادة عافية، الاحوال جيدة والطريق سالكة مشاريع مستقبلية طموحات متعددة اعمال كثيرة والنجاح حليف أكبر على صعيد أوراق ومعاملات ميراث.

الحمل: : القمر ببرجك وضعك أفضل وامورك جيدة، تعزز لقاءاتك تستعيد صحتك تنطلق لبناء مرحلة جديدة وتوضح بعض الاسرار والمعطيات تعامل مع غرباء خلف الكواليس، تبدو سعيد ومزهو بنفسك، قوة وطاقة ونشاط الك.

الثور: أنت بموضع المتلقي لكن لا تحسم شأن خاص ولا تقرر شأن مصيري، اليوم فارغ من الطاقة مخيب للامال لا بد من اخذ نفس طويل، لا تعطي اهمية لأي موضوع ولا تقحم نفسك بمشاريع جديدة، الامور بخير غدا القمر ببرجك

الجوزاء: تعيش فترة اجتماعية تلفت الأنظار، سحر بشخصيتك لتلتقي بأشخاص مهمين وتكون نقاشات مفيدة، زيارات واتصالات لصالحك تعيد المياه لمجاريها، كن جريء حتى تطمئن خواطرك، حركة دعوات معارف جديدة وقديمة تدعم مركزك الاجتماعي.

السرطان: يزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة، تتوصل لحلول للمشاكل، مشاريعك تتحقق بمساعدة أصدقاء، صعوبة بالتكيف مع المجتمع، تزيد ثقتك بنفسك وتجد من يساعدك على تحقيق اهدافك بسبب الشمس ببرج الجوزاء، القمر يؤدي لعلاقات مع اصدقاء ومسؤولين، الامور فيها عمل، مسؤولية طارئة

الأسد: تسجل تقدم واضح على مختلف الأصعدة تتابع تحركات سابقة وتأكد عليها حتى تحقق أشياء فرص لتوضح رأيك وتتحرك نحو تسوية نصيحة لا تعاند حركة معاملات تجارة اتصالات عمليات بيع وشراء واستقبال وتوديع زوار، امكانية تعرف على اصدقاء، تحقق آمالك، تندفع بسرعة متخطيا كل العقبات

العذراء: تعيش تجربة مهمة خاصة من خلال تحمل مسؤولية عائلية، انت على موعد مهم تشكو من اهمال وغياب الاصدقاء انت بحاجة لنقاش مسائل مالية معاملات مصرفية قانونية لا تيأس تجد حليف داعم يقف إلى جانبك يصلك للانفراج، نصيحة قلل نفقاتك، تأثير كبير للاصدقاء

الميزان: انتبه من تأثيرات القمر ببرج الحمل قد تتعرض لظلم أو تحدي لذلك لا تنجرف وراء مشاكل، تتعرض للعرقلات والمشاكل في الشراكة، لا تنتقد، رتب أمورك وسوها بالتي هي احسن، سفر وتعامل مع اجانب، المريخ يحقق لك النجاح

العقرب: مسؤولياتك كثيرة تختلط عليك الامور لا تماطل ولا تنسى ان الوقت ضيق و ثمين ومثمر، عمل وتنقلات كثيرة سفر وتراكم اعمال يجعلك تغير حالك، لا تعرض نفسك للارهاق، اطلب مساعدة من العائلة وزملاء، فترة فيها جو حميمي لتتوصل لحلول سريعة وتتخلص من ديون او نفقات مالية، سعادة بيت الزوجية

القوس: نهار يحمل معنويات عالية وجديدة تزول بعض المشاكل تحرك وقرب المسافة بينك وبين الاحبة حتى تحصل على هدفك يوم غني ومتألق تجد حلول مناسبة مساء سهرات ولقاءات مع الأحبة والأولاد للبعض تغيير مكان اقامة، تلعب دور اجتماعي هام، انسجام في وسطك المهني وصحتك تتحسن، فترة مرضية

الجدي: يوم ضعيف وقليل الحظ لا تجازف باستقرارك العائلي تعاني من متاعب شخصية حاول توضح كلامك ولا تترك مجال لاي سوء تفاهم يحصل بينك وبين احد افراد عائلتك منفعل وعواطفك قوية خصص وقت للاحبة وانتبه على صحتك انتبه من تأجيل ومخالفات قانوية اعطال وتصليحات.، مكافأة وتحقق ارباح

الدلو: نهار نشيط قادر تعبر عن رأيك بوضوح وتوسع دائرة تحركاتك وتفكر برحلة او سفرة قصيرةفرص لحصد أرباح انتبه من تناقل الاخبار للطلاب يوم جيد للدراسة فرص مالية واعمال اضافية لقاءات، تعمل تسوية ممتعة وتستفيد من مبادراتك

الحوت: تزداد ثقتك بنفسك وتلاقي نجاح انتبه من صرف الاموال ولتكن نيتك صافية حتى تتلقى دعم مالي لا تتردد في تعبير عن مايدور في قلبك من عواطف يوم جيد تظهر صدق نواياك واكثر مستفيدين عاطفيا وماليا، علاقتك باولادك جيدة اليوم