استشهاد سيدة و اصابات و حرائق نتيجة الصواريخ العشوائية للارهابيين

جهينة نيوز

استشهدت امرأة وأصيب 7 مدنيين بجروح ووقع دمار في المنازل نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ العشوائية على بلدتي قمحانة وشطحة ومدينتي سلحب والسقيلبية أدى أيضاً إلى نشوب حرائق بريف حماة الشمالي.

واستهدف إرهابيين يتحصنون في الريف الشمالي المتاخم لريف إدلب الجنوبي بلدة قمحانة بعدد من بالصواريخ ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة 5 مدنيين ووقوع أضرار مادية في منازل وممتلكات الأهالي.

و تسبب سقوط صواريخ أطلقتها المجموعات الإرهابية على مدينتي سلحب والسقيلبية بريف حماة الشمالي بإصابة رجل وامرأة في سلحب وإحداث دمار بممتلكات الأهالي والأراضي الزراعية في المدينتين.

في وقت لاحق سقطت عدة قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على بلدة شطحة بالريف الشمالي لحماة أدت إلى نشوب حرائق في الحقول الزراعية للأهالي وفي الأحراج بمحيط البلدة.

واعتدت المجموعات الإرهابية أمس بعدد من القذائف الصاروخية على مدينة سلحب وبلدة قمحانة شمال مدينة حماة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات واندلاع حرائق في بعض الحقول الزراعية والأحراج.