أمريكي يشعل النار في نفسه أمام البيت الأبيض

جهينة نيوز

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن شخصا قام بإضرام النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض.

وبحسب "الصن" وجدت خدمات الطوارئ رجلاً مشتعلا بالنيران بالقرب من "واشنطن مول"، وهي منطقة تحظى بشعبية لدى السياح الذين يزورون العاصمة الأمريكية.

وتظهر لقطات وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة تصل إلى الموقع وتطفئ النار التي اشتعلت بالرجل.

وبعد وقت قصير تم رؤية سحابة كبيرة في ما يبدو أنها ناتجة عن طفاية حريق جرى ضخها.

وقالت الخدمة السرية الأمريكية (المسؤولة عن تأمين الرئيس الأمريكي) في تغريدة إنه "في حوالي الساعة 20:20 مساءً، أشعل رجل النار بالقرب من شارع 15 وأمن موظفي الخدمة السرية تواجدوا في موقع الحادث إلى جانب الشرطة الأمريكية التي قدمت الإسعافات الأولية".

وقال متحدث باسم إدارة إطفاء واشنطن لـ CNBC: "يمكنني أن أؤكد أننا نقلنا مريضًا واحدًا مصابًا بحروق ونحن الآن في مكان الحادث للمساعدة في تطبيق القانون".

المصدر: سبوتنيك