السيد الخامنئي:المفاوضات مع امريكا لا فائدة منها و الدفاع عن الفلسطينيين واجب شرعي

جهينة نيوز

اكد قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي الخامنئي رفضه اجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية معتبرا ان المفاوضات مع امريكا لافائدة منها و تلحق الضرر بالبلاد.

واكد سماحته في كلمته اليوم الاربعاء لدى استقباله حشداً من الاساتذة والنخب في الجامعات الايرانية، ان البلاد لن تجري مفاوضات بشان الخطوط الحمراء للثورة وقال: لن نجري مفاوضات ازاء قدراتنا العسكرية، ان معنى المفاوضات في هذه القضية هو ابرام صفقة اي التخلي عن قدراتنا الدفاعية.

واضاف: الامريكان لما يريدون من خلال الضغط استهداف شيئا في أي بلد، لتحقيق ماربهم، فان الضغط هنا بالنسبة لهم استراتيجية، لديهم تكتيكا يطلق عليه المفاوضات.

وتابع : انهم يمارسون الضغط لكي ينتابه الطرف الاخر التعب، ومن ثم يقولون لنبدء بالمفاوضات، ان هذه المفاوضات هي تكملة للضغط ، وتاتي لتحقيق ماربهم، هم يمارسون الضغط ومن ثم يقولون لنتفاوض الان .. ستراتيجيتهم ليست المفاوضات، بل ممارسة الضغط . المفاوضات هي جزء تابع لستراتيجية الضغط.

و عن صفقة القرن أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي أن مايسمى "صفقة القرن" ستؤول الى الفشل رغم مخططات اميركا وعملائها لتمريرها.

وأشار قائد الثورة، في كلمته اليوم الاربعاء لدى استقباله حشداً من الاساتذة والنخب في الجامعات الايرانية، الى يوم القدس العالمي (الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك)، مؤكدا أنه يتسم بالمزيد من الاهمية خلال العام الجاري مقارنة بالاعوام السابقة، داعياً الى المشاركة في مسيراته بصورة ملحمية.

ولفت الى إن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد يكتسب جوانب دينية وشرعية فضلا عن الجانب الانساني.

المصدر: وكالة فارس- تسنيم