طهران ترد على مزاعم بولتون حول وقوفها وراء تفجيرات الفجيرة

جهينة نيوز

نفت وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون حول وقوف طهران وراء تفجير أربع سفن شحن تجارية في ميناء الفجيرة بالإمارات لافتة إلى أن هذه الاتهامات نابعة من سياسة تخريبية معادية ضد إيران.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي في تصريح له اليوم مزاعم بولتون بأنها “مضحكة” وقال: “ليعلم بولتون وباقي دعاة الحرب ومثيرو الفوضى أن الصبر الاستراتيجي واليقظة الكبيرة والاستعداد الدفاعي التام للجمهورية الإسلامية المنبثق عن إرادة شعب عظيم ومقاوم سيمنع تحقيق رغباتهم المشؤومة في إحداث فوضى في المنطقة”.

وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن أربع سفن شحن تجارية تعرضت لـ”عمليات تخريبية” قرب ميناء الفجيرة.