الإعلانات على واتس أب بحلول العام المقبل

جهينة نيوز

أكدت شركة فيس بوك أن الإعلانات قادمة إلى ميزة "الحالة" في واتس أب بحلول العام المقبل.

وكشف عملاق التواصل الاجتماعي في مؤتمره السنوي للتسويق في روتردام بهولندا الصور الترويجية التي ستظهر ضمن ميزة "الحالة" في واتس أب، والتي تشبه ميزة "القصص" في انستغرام.

وتتعارض هذه الخطوة المثيرة للجدل مع وعد مؤسس واتس آب، براين أكتون Brian Acton، بمنع عرض الإعلانات ضمن التطبيق.

وقالت فيس بوك إن الشركات ستمكن أيضاً من التفاعل مع العملاء باستخدام نوافذ الدردشة مع تنسيقات الرسائل الأكثر ثراء.

وستدمج قائمة المنتجات في واتس آب مع قائمة المنتجات الحالية لمدير أعمال فيس بوك Facebook Business Manager.

وستظهر إعلانات الحالة بين تحديثات الأخبار، وتتيح للمستخدمين التمرير بشكل سريع للحصول على المزيد من المعلومات عن المنتج.

وتتشابه ميزة "الحالة" على واتس أب مع ميزة "القصص" على انستغرام أو فيس بوك من ناحية لأنها تحديث يستمر 24 ساعة.

وترتبط الإعلانات على فيس بوك بتطبيق واتس آب للسماح للمستخدمين بالتحدث مباشرة إلى العلامات التجارية عبر فيس بوك ماسنجر Facebook Messenger.

واقترح العرض التوضيحي عرض الإعلانات على كامل الشاشة، على أن يتضمن الإعلان رابطاً يتيح للمستخدمين معرفة المزيد من المعلومات عن المعلن بعد تمرير الشاشة، بشكل يشابه تجربة الإعلانات المتاحة على انستغرام.