بعد إعادة تأهيلها.. افتتاح حديقة الأشعري في حي العرفي بدير الزور

جهينة نيوز

افتتحت في حي العرفي بمدينة دير الزور حديقة الأشعري بعد إعادة تأهيلها بالتعاون بين مجلس المدينة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس رائد منديل في تصريح ل"سانا" أنه ضمن خطة التعافي للأحياء المحررة التي تعرضت للتخريب على يد الإرهابيين بمدينة دير الزور تم تأهيل حديقة الأشعري بحي العرفي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي موضحاً أن أعمال التأهيل شملت صيانة المرافق في الحديقة من دهان للسور وتشجير وإصلاح للمقاعد وأعمدة الإنارة والأرصفة وشبكة الري وألعاب الأطفال.

بدورها أشارت عنقاء الياسين من فريق العمل في مشروع “الديرة ديرتنا” إلى أنه تم افتتاح حديقة الأشعري لتكون مكاناً ترفيهياً للأطفال ومساحة صديقة للبيئة ومتنفساً للأهالي العائدين إلى منازلهم.

بدورهم عبر عدد من الأهالي عن سعادتهم البالغة لتوفير أماكن للفرح والترفيه لأطفالهم ولا سيما في فصل الصيف.

يذكر أن مشروع “الديرة ديرتنا” ينفذ بصورة تشاركية بين محافظة دير الزور وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويتضمن عدة مبادرات

المصدر: سانا