سلافة معمار تتحدث عن الفنانات اللبنانيات وقدراتهن التمثيلية!

جهينة نيوز

تحدثت الفنانة السورية سلافة معمار عن الفنانات اللبنانيات وقدراتهن التمثيلية.

وقالت سلافة معمار إن الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور لا تستطيع أداء دورها في زمن العار، كما أنها —أي سلافة- لو عرض عليها مسلسل "روبي" لم تكن توافق عليه "لأنه نوع مستقل بحد ذاته يتطلب معطيات معينة لا تستهويني".

واعتبرت سلافة في تصريحاتها لبرنامج "مجموعة إنسان" أن رد نادين نجيم وسيرين عبد النور عليها بسبب تصريحاتها السابقة التي أكدت فيها أن الفنانات اللبنانيات يعتمدن على جمالهن وأن هناك أدوارا لا يستطعن القيام بها "تم تضخيمها بشكل مبالغ فيه بالصحافة اللبنانية".

وردت سلافة على حديث سيرين عبد النور عنها بأنها ذكية ولا يمكن أن تكون قد تحدثت عن الفنانات اللبنانيات بهذه الطريقة، وقالت: "إنها تعيش بسوريا وليس لبنان، مضيفة: "ياريت كان هذا رد سيرين من عام 2014، لأن لو كان هيك ما كانت حصلت كل هذه الضجة، وبسببها نادين نجيم نزلت هذا التصريح أو غيرها".