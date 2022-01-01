صحن من السلطة تُحارب به السرطان

جهينة نيوز

يعلم كثير منا أن صحن السلطة يعتبر الخيار الأمثل لوجبة صحية خفيفة وذلك لما يحتويه من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الهامة للجسم، لكن هل تعلم أن هناك صحن سلطة يكافح السرطان وربما يقضي عليه؟.

هذا ما يؤكده موقع ” ديلي هيلث” المعني بالصحة حيث يقدم لنا وصفة لصحن سلطة بإمكانه القضاء على الخلايا السرطانية والوقاية منها أيضاً.

ويتكون هذا الصحن من الآتي:

حفنة من الخضروات الورقية الداكنة مثل الكال أو السبانخ أو الخس الروماني

حفنة من البروكلي

حفنة من القرنبيط

حفنة من الملفوف الأرجواني

شريحة من البصل الأحمر

حزمة من الكرات

ثمرة خرشوف

ثمرة من الفلفل الأحمر أو الأصفر أو الأخضر

حفنة من الفطر

نصف ثمرة أفوكادو

حفنة من القرع أو اليقطين

ثمرة كوسة

حفنة من بذور عباد الشمس الخام

حفنة من الفاصوليا الخضراء

حفنة من اللوز النيء

حفنة من العدس الأحمر أو الأخضر

قطعة من الملفوف المخلل

ولإعداد تتبيلة هذه السلطة يلزم التالي:

ملعقة طعام من زيت الزيتون البكر الممتاز

ملعقة طعام من زيت الكتان

القليل من خل التفاح

اوريجانو أو الزعتر البري

مسحوق الثوم

كركم أو كاري حسب التذوق

فلفل أسود

مسحوق الفلفل الحار

وللاستمتاع بصحن السلطة العملاق والمفيد، كل ما عليك هو وضع المكونات في صحن كبير وتقليبها بعد سكب التتبيلة عليها.

ولضمان الاستفادة القصوى يمكنك تناول هذه السلطة يومياً.