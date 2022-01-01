اجبار طفل عل كسر هاتفه من قبل رفاقه.. والسبب؟

جهينة نيوز

أُجبر تلميذ في إحدى مدارس مدينة شانغكيو الصينيّة على كسر هاتفه الخليوي لاستخدامه في المدرسة. واللافت للنظر أنّ ذلك كان قرار زملائه وليس قرار إدارة المدرسة، وفقاً لموقع "الدايلي ميل" البريطاني.

ويظهر في الفيديو التلميذ (18 عاماً)، الذي تغمر الدموع عينيه، يرمي هاتفه على الأرض ويضربه بقفلٍ حتى ينكسر ويتحول إلى قطع متناثرة.

وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الإدارة، لكن المتحدث باسم المدرسة وضّح أنّه لم يكن قرار المدرسة، كما أنّها ليست مسؤولة عن التعويض على التلميذ عن العطل والضرر.

وأضاف:" إنّ الهواتف الخلويّة ممنوعة بتاتاً في المدرسة، ويوقّع التلاميذ على اتفافيّة فور دخولهم إلى المدرسة، فهذه هي القوانين. لكن أعيد وأذكّر أنّ أي معلّم لم يُجبر التلميذ على كسر هاتفه، بل كان ذلك قرار رفاقه".