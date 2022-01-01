طارق مرعشلي يكشف عن جزئين جديدين لــ" باب الحارة" بمشاركة عربية

جهينة نيوز

كشف الفنان خلال حلوله ضيف على برنامج Go Live مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحتي LBCI Lebanon على فيسبوك وتويتر، أن شخصية فتحي الّتي يجسّدها في مسلسل البيئة الشامية “باب الحارة” بجزئه العاشر لن تقتصر على قضية الارث وسرقة الذهب بل ستتوسّع بالجزئين المقبلين.

وبذلك يكون طارق مرعشلي قد أكّد عودة باب الحارة بالجزء 11 و12، واعتبره “ماركة” كسبت ثقة الجمهور. كما كشف مرعشلي للمرة الاولى عن مشاركة ممثلين لبنانيين وأردنيين بالجزئين المُقبلين، بالاضافة إلى عودة بعض الشخصيات الّتي غابت عن الجزء العاشر.