استشهاد امرأة وإصابة 3 مدنيين باعتداء الإرهابيين بالصواريخ على قمحانة وسلحب والسقيلبية بريف حماة

جهينة نيوز

استشهدت امرأة وأصيب مدني ووقعت أضرار نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على بلدة قمحانة ومدينتي سلحب والسقيلبية بريف حماة الشمالي.

وذكرت وكالة سانا أن إرهابيين يتحصنون في الريف الشمالي المتاخم لريف أدلب الجنوبي استهدفوا بلدة قمحانة بعدد من الصواريخ ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة مدني ووقوع أضرار مادية في منازل وممتلكات الأهالي.

وتسبب سقوط الصواريخ بإصابة رجل وامرأة في سلحب وإحداث دمار بممتلكات الأهالي والأراضي الزراعية في المدينتين.

واعتدت المجموعات الإرهابية أمس بعدد من القذائف الصاروخية على مدينة سلحب وبلدة قمحانة شمال مدينة حماة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.