اغتيال ممثل خامنئي جنوبي إيران!

جهينة نيوز

اغتال مسلحون، فجر اليوم الأربعاء، الشيخ محمد خرسند، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، وإمام جمعة مدينة كازرون التابعة لمحافظة فارس جنوب إيران.

وأشارت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء (إيسنا) إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن المهاجمين قاموا بطعن محمد خرسند بسكين أمام منزله، ليتوفى على الفور نتيجة لشدة الإصابات".

وقالت مصادر لموقع "إيران إينترنشنال" إن خرسند توفي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى بسبب عمق الجروح في بطنه.

ونقل الموقع عن شهود عيان أن القاتل اقترب من خرسند بحجة أخذ صورة تذكارية معه، لكن سرعان ما هاجمه بضربات بالسكين في بطنه.

ومن جانبه أكد نائب رئيس شرطة محافظة فارس، كاووس محمدي، مقتل خرسند، وقال إنه تم التعرف على القاتل، وأن الشرطة تقوم بملاحقته.

ويبلغ محمد خرسند من العمر 52 عامًا، وقد تم اختياره من قبل المرشد الإيراني لتمثيله في هذه المدينة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، اغتيل رجل دين وإمام جمعة بمدينة همدان غربي إيران، من قبل مسلح، لكن قوات الأمن الإيراني تمكنت من التعرف عليه وقتله في اليوم الثاني.