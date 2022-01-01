التجاري السوري يحدد معدلات الفائدة على ودائع القطع

جهينة نيوز

خطوات كثيرة ومتنوعة يعمل عليها المصرف التجاري السوري في مجالي التسليف والودائع، وهي خطوات لا تخرج عن كونها مؤازرة وتنفيذ لنهج الحكومة تجاه القطاع المصرفي وبالتحديد السياسة النقدية، ما يعني بعبارة أخرى أن الأدوات التي تستعملها الحكومة عبر السلطات النقدية تنعكس في التعامل اليومي المباشر عبر الخطوات التي يتخذها المصرف القادر على فهم هذه الإجراءات.

وبنظرة متأنية للسوق المصرفي ومزاجه المتقلب تبعا للمتغيرات الاقتصادية اليومية «في الاقتصاد الساخن من أموال ونقد وحوالات معيشة» يُلاحظ أن قلّة من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي تعمل على تحريك معدلات فائدتها بالشكل الذي يتبعه التجاري بطريقة تعكس اهتمامه بتنفيذ إستراتيجية الحكومة في هذا المجال لجهة استقطاب القطع الأجنبي الموجود ضمن البلاد أو خارجها، ناهيك عن التوجه بشكل مباشر لصغار المدخرين وهو أمر يظهر جليا في تحديد المصرف للحد الأدنى للوديعة «الجديدة» بمبلغ 3 آلاف دولار أو ما يعادلها باليورو أو بالجنيه الإسترليني، دون إلغاء خصوصية المصرف فيما يباشره من تحريك للمعدلات هذه لجهة إصراره على إلغاء ودائع العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» لمدتي شهر وثلاثة أشهر والودائع لمدة تسعة أشهر للعملات الأجنبية الثلاث المعتمدة في ودائعه «الدولار- اليورو- الجنيه الاسترليني».

وفي هذا السياق وفي تحريك جديد لمعدلات الفوائد المدينة المطبقة على الودائع بالعملات الأجنبية أصدر التجاري قرارا تضمن تحديد معدلات الفائدة على القطع الأجنبي، حيث أصبح معدل الفائدة على وديعة الشهر الواحد بالدولار 3,43% ولوديعة الجنيه الاسترليني لنفس المدة 0,73%، أما بالنسبة لوديعة الثلاثة أشهر فقد حددها القرار للدولار بمعدل 3,52% في حين بلغت لوديعة الجنيه الإسترليني 0,80%، وعلى ذات المنوال نسج التجاري السوري بالنسبة لوديعة الأشهر الستة لليورو والتي بات معدل فائدتها 0,68%، أما للدولار فقد بلغت لنفس المدة 3,55%، ولوديعة الجنيه الإسترليني ولنفس الشريحة الزمنية 0,89%، وفيما يتعلق بودائع المدى الأعظمي لمدد الودائع والمقرر بـ12 شهرا فقد حددها القرار بنسبة 4,43% لودائع الدولار و1,68% لودائع اليورو و1,02% لودائع الجنيه الاسترليني.

التجاري في قراره حدد بدء العمل بمعدلات الفائدة الجديدة على ودائع القطع الأجنبي بدءاً من يوم أمس على أن يبدأ احتساب الفوائد اعتباراً من تاريخ يوم العمل التالي لتاريخ فتح الوديعة.

المصدر: صحيفة الثورة