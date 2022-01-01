حتى عام 2022.. التبادل التجاري بين ايران وقطر يبلغ 2 مليار دولار

جهينة نيوز

أعلن رئيس الغرفة التجارية الايرانية القطرية عن بلوغ التبادل التجاري مستوى 2 مليار دولار على المدى القريب.

وأوضح "عدنان موسى" بور في تصريح الثلاثاء تابعته "فارس"، أن صادرات المواد الغذائية والمواد الانشائية والخدمات الهندسية الايرانية، قائمة لدولة قطر، لافتا الى أن التبادل التجاري سيصعد لواحد مليار دولار في غضون فترة قصيرة، والى 2 مليار دولار قبل حلول موعد كأس العالم 2022 في حال ازالة بعض العقبات التجارية واللوجستية.

وبيّن أن صادرات السلع الايرانية لقطر ارتفعت من 60 الى 300 مليون دولار بعد مقاطعة الدول العربية لها ( السعودية – مصر – البحرين – الامارات).