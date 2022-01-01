طلاب التعليم المهني والتقني يصنعون اكثر من 93 الف مقعد مدرسي

جهينة نيوز

ضمن خطة وزارة التربية في ربط التعليم المهني والتقني بحاجات المجتمع وسوق العمل، وبهدف تزويد المدارس المتضررة بالأثاث المدرسي بعد إعادة تأهيلها، نفذت مديرية التعليم المهني والتقني خطة إنتاج المقاعد المدرسية، وذلك عبر ورشها الموجودة في عدد من الثانويات الصناعية، التي يعمل فيها المعلمون والطلاب على حد سواء، بدءاً من بداية العام الماضي.

وبين مدير التعليم المهني والتقني المهندس فهمي الأكحل لصحيفة الثورة أن مديرية تربية حماة أنتجت الحصص المخصصة لمديريات التربية في محافظات حماة وإدلب والرقة والتي بلغت 19325 مقعداً، في حين أنتجت مديرية تربية القنيطرة 2700 مقعد، وتربية حلب 10225 مقعداً، وتربية طرطوس/2300/ مقعد، وتربية حمص/7500/ مقعد، وتربية درعا /6250/ مقعداً، وتربية ريف دمشق/8050/ مقعداً منجزاً إضافة إلى 3000 مقعد قيد التنفيذ، وتربية السويداء/7500/ قيد التنفيذ، وتربية اللاذقية /2426/ مقعداً، وتربية دير الزور/12500/ مقعد، وتربية دمشق/3424/ مقعداً تم إنجازه، إضافة إلى /8000 / قيد التنفيذ، وبالتالي وصل مجموع المقاعد المصنعة مع نهاية الخطة إلى قرابة /93200/ مقعد.

وأشار الأكحل إلى أنه تم في مديرية التعليم المهني تشكيل لجنة لإعداد دراسة آلية مناسبة لتنفيذ ورشة صيانة المركبات العائدة لمديريات التربية في كل محافظة، وفقاً لأحكام مرسوم الإنتاج رقم تسعة وثلاثين لعام 2001م، والعمل جارٍ بغية تحويلها إلى مراكز إنتاج لها.

من جهة ثانية بدأت يوم الأحد الماضي الامتحانات العملية في الثانويات المهنية بفروعها الصناعية والنسوية لجميع المهن في مختلف المحافظات وتم التواصل مع المعنيين في مديريات التربية للتأكد من جاهزية المراكز وكل ما تتطلبه العملية الامتحانية، ولا سيما تأمين قوائم التحضير اللازمة لتنفيذ التمارين العملية الواردة في الامتحان، وتم التركيز لهذا العام على أن تكون التمارين الامتحانية ذات طبيعة إنتاجية بقدر المستطاع بما يحقق الاستفادة منها لاحقاً ويحقق ما يتم العمل عليه لربط التعليم المهني والتقني بمتطلبات سوق العمل