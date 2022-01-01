تضرر مئات الشركات الأمريكية وخسارة آلاف الوظائف بسبب حظر "هواوي"

جهينة نيوز

صرح كبير المسؤولين القانونيين في هواوي، سون لوبين، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بأن حظر هواوي من قبل وزارة التجارة الأمريكية تسبب في أضرار مباشرة لأكثر من 1200 شركة أمريكية.

وقال لوبين، أعلنت الحكومة الأمريكية فجأة قبل أسبوعين، أن شركة هواوي قد أدرجت في القائمة السوداء، وسبب ذلك أضرار كبيرة لعملاء الشركة الذين يستخدمون منتجاتها وخدماتها في 170 دولة، بالإضافة خلف حظر هواوي خسائر كبيرة لأكثر من 1.2 ألف شركة أمريكية التي لها صلات تجارية مع هواوي، كما كان لها تأثير على عشرات الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة.

وتحقق "هواوي" اليوم، بحسب "بلومبرغ" مبيعات أكثر من عمالقة الإنترنت "Alibaba Group Holding Ltd"، و"Tencent Holdings Ltd" مجتمعة. وفي عام 2018، تفوقت "هواوي" على "أبل" في مبيعات الهواتف الذكية، وهو انتصار قدم أوراق اعتمادها التكنولوجية.

وقررت وزارة التجارة الأمريكية، إلزام الشركات الأمريكية بالحصول على تصريح مسبق قبل توريد أية منتجات لشركة "هواوي" الصينية، بينما أوقفت شركة "غوغل" بعض معاملاتها مع "هواوي" بسبب إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، وهو ما يفقدها إمكانية الوصول إلى منتجات الأجهزة والبرامج، باستثناء تلك التي لديها رخصة مفتوحة من المصدر.

وأوقفت شركة "غوغل" بعض معاملاتها مع "هواوي" بسبب إدراجها في القائمة السوداء الأميركية، موضحة أن "هواوي" ستفقد إمكانية الوصول إلى منتجات الأجهزة والبرامج، باستثناء تلك التي لديها رخصة مفتوحة من المصدر.

وبذلك، ستفقد "هواوي" فورا إمكانية الوصول إلى التحديثات لنظام التشغيل "أندرويد"، وبالإضافة إلى ذلك، ستفقد إمكانية الوصول إلى الموديلات الجديدة من الهواتف الذكية خارج الصين والوصول إلى برامج "أندرويد" وخدماته، بما في ذلك ومتجر تطبيقات "غوغل بلاي ستور" وتطبيق البريد الإلكتروني "جيميل"

وكانت واشنطن حثت حلفاءها على عدم استخدام تكنولوجيا "هواوي" لبناء الجيل الخامس من شبكات الاتصالات بسبب مخاوف من أن تكون [هذه الشركة] أداة تستخدمها الصين للتجسس.