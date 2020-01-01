"هواوي" تطالب بمقاضاة واشنطن وتدعو لالغاء الحظر الغير دستوري المفروض عليها

الأربعاء, 29 أيار 2019 الساعة 10:18 | تكنولوجيا, إنترنت

جهينة نيوز

أقامت شركة "هواوي" الصينية دعوى في الولايات المتحدة، تطالب فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.

وجاء في بيان وزعته الشركة الصينية اليوم: "رفعت "هواوي" دعوى في الولايات المتحدة، وتعتزم تقديم طلب لاستخدام التدابير والإجراءات القضائية المبسطة، خلال النظر في القضية" وانتقدت الشركة، قرار الحظر الأمريكي بحقها، ووصفته "بالحرمان من الحقوق العامة".

وقالت إن "هذا القانون الأمريكي، يعتبر شركة "هواوي" مذنبة بشكل صريح ومباشر، ويفرض عددا كبيرا من القيود ضدها، ويبدو هدفه واضحا ويتلخص في محاولة طرد الشركة من السوق الأمريكية. هذا طغيان، لأنه يجري التشريعات بدلا من المحكمة، وهو أمر محظور بموجب الدستور الأمريكي".

وأعربت "هواوي" عن أملها في أن تعلن المحكمة أن الحظر المفروض عليها غير دستوري وأن تصدر قرارا يلغيه.

المصدر: "نوفوستي"


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