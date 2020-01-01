وزير الدفاع الروسي يتوجه إلى اليابان لمناقشة التعاون العسكري

جهينة نيوز

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، إلى اليابان في زيارة عمل.

وتوجه وزير الدفاع الروسي إلى اليابان للمشاركة في اجتماع تشاوري في صيغة (2 + 2) يحضره وزراء دفاع وخارجية الدولتين، وإجراء محادثات منفصلة مع نظيره الياباني تاكيسي إيفايا.

وقالت المتحدثة باسم وزير الدفاع الروسي، روسيانا ماركوفسكايا، للصحفيين إن جدول أعمال الحوار الروسي الياباني يتضمن قضايا الأمن العالمي والإقليمي والوضع العسكري — السياسي في المنطقة.

وأضافت أن المباحثات الروسية اليابانية تتناول أيضا مناقشة التعاون العسكري المشترك القائم ومستقبله.

المصدر: سبوتنيك