أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران

مولود ٢٩/ ٥: مشيته ملكية، مسترخي يسهل البلوغ له والتحدث معه، لا يقوى احد على مقاومته، رغبته ان يجمل الحياة، حكايات مختارة بعناية وقد لا تكون حقيقة احيانا، شخص نزيه يستخدم حكاياته بغرض التسلية، شخصيته درامية، ينجح في الاعلام والاعلان وعام المبيعات، متمرد يضيء العالم حوله، ذو ضمير حي ويكرس حياته لخدمة الاخرين، سنة فيها اعمال كثيرة ومشاركة، سعي لانتقال او مشاركة، بشائر بالنجاح، بعض الاصدقاء الجدد يوصلوك الى مناصب، للعازب فرصة ارتباط

الحمل: القمر ببرجك، انت من النمط الشغوف، حب تملك واستحواذ، نمط عظيم ومأساوي، تضع كل الاشخاص حولك وتصر ان القدر جمعك مع الاخرين، تخترع بالمخيلة قصص جميلة، تعمل على تصعيد العلاقات على ذروة اشتعالها من جديد، عاشق وله، تغيير بنفسك، القمر ببرجك يعطيك النشاط، حضورك ضروري، نهارك جيد وتسمع خبر جيد

الثور: القمر بالحمل، من الصباح يحدث بعض التوتر والخلافات، تنحدر طبقة اهتماماتك، تهتم بالحياة الاجتماعية، تلتقي بشخص وتعمل اجواء ايجابية، خيبة امل، تندم، لا يوجد مساعدة، الحياة ليست سهلة، ضغط على اعصابك وتتذمر من فهم الاخرين فهي طريقة عدائية

الجوزاء: القمر بالحمل، توقع انك اكثر اهمية بالحياة، حساسيتك ورقتك هي اثمن ما تملك، انت شخص لديك تجربة لا تنكفي على نفسك، تاخذ الامور بشكل شخصي وتذهب باتجاه الاخرين برقة مشاعر، يقوى معدنك الداخلي، علاقات صداقات، دعوات عزائم، تلتقي بمعارف جديدة، الاصدقاء يدركون حاجتهم لك اليوم

السرطان: كونك متحدث ماهر بالتعبير ولديك رغبة قوية باستخدام امثلة بحياة الناس، الصمت هو الصديق الامثل لك الذي لا يخون ابدا، قد تلتقي باشخاص غرباء ومشافي، تنظر نظرة جدية لقصة ما، القوة لا تأتي الا بعد احترام الاخرين، واحترام الذات، الاحباط والغرباء والسلطة والمسؤولين كلهم في فلكك، سير الامور بهدوء

الاسد: انت رفيق جيد والاختلاط بالناس مهم، تعبر عن رأيك بوضوح، تتمتع بروح المسؤولية والقدرة على مواجهة اي أمر بقوة، منطق وحركة وسفر واتصالات لاماكن بعيدة، تحرك بثقة ومهارة، كلام وشائعات تسمعها، الطاقة موجودة لديك، انت بحاجة للتغلب على استياء خفي، فرصة العمل والمقابلات من اختصاصك

العذراء: ليكن كلامك واضحا لان نهارك فيه امور غامضة، حظوظك قليلة لكن على صعيد الامور المالية، خبر يخص مال، بالمقابل تكثر المصاريف، يوم للمفاوضات والتنازلات اذا دعت الامور، لا تفقد الامل، انت جذاب والتعامل معك مريح، تهمك الحياة الاجتماعية مما يضطرك الى خلق توازن بين حياتك الخاصة والحياة الاجتماعية

الميزان: القمر بمربعك، تقع بالمجر. الخارجي من المجموعة، يتحكم بك القمر بعرقلة وتأجيل، تشترك مع الاخرين او تلجأ لشريك، بالمقابل كن هادئا لان قليل من الاهتمام يعطيك دور ايجابي، اسس شراكة، خيال واسع وكن متفاني مع شريكك العاطفي

العقرب: انت بطل وفارس، شغوف ذو ارادة صلبة، تنجح بحياتك، محارب بشجاعة، تعمل بعزم، عمل كثير اليوم، لا تستسلم للرياح بإمكانك ان تركب الرياح، العمل ليس لك فقط، تتغلب على بعض الاحزان اليوم وتغفر

القوس: من الصباح تشعر بالراحة، انت شخص مرح وسريع البديهة، تشكل مصدر بهجة لمحيطك، روح النكتة موجودة عندك اليوم، تحتوي على عدة نجاحات، حيل سحرية، نهار مسبوق بخبر سعيد، تتخذ قرارات سريعة وعقلانية، تأثير الضغط العاطفي عليك قوي جدا جدا

الجدي: معلم متفائل، مغامر، تروي الحكايات الأفضل، ترويها للعائلة والأصدقاء، تعلمت من الأمس وتعيش اليوم، ملي بالطاقة العقلية والايجابية، حاول تقريب المسافة بينك وبين العائلة، تجنب الجدال ولا تنتقد، فكر بالخيارات

الدلو: تخرج لتحضير اللقاءات والمقابلات، مطلوب منك ان تعمل امورك بنفسك، قائد مجموعة، تستطيع التخطيط، تخصص وقت لتمضية وقت، تحمل مقابلات لتمضية وقت مع من تحب، انت شخص متفاني وعاطفي، تصميمك وطموحك يفرض نفسه، متعتك الشخصية تدفعك للحركة، طبيعتك تبحث عن الحركة

الحوت: انت من النوع القوي الذي يضع أقدامه ليعرف اين المال، تغمرك الحماسة لتغيير العالم، هدفك ليس القتال بل اقناع الاخرين بوجهة نظرك لتحصل على هدايا ومكاسب، يوم متعاطف وواسع الحيلة للحصول على امر مالي