ايران: على الذين دخلوا سورية دون إذن الحكومة الشرعية الخروج منها شاؤوا أم أبوا

جهينة نيوز:

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي ضرورة احترام سيادة سورية وحقها بتطهير كامل أراضيها من الإرهابيين.

وشدد موسوي خلال مؤتمر صحفي اليوم على رفض التدخل الخارجي بشؤون سورية وعلى أن شعبها وحده من يقرر مستقبل بلاده وقال إن “إيران تعارض بشدة تدخل الآخرين بالشأن السوري وعلى الذين دخلوا سورية دون إذن الحكومة الشرعية الخروج منها شاؤوا أم أبوا” مضيفا “ندعو الدول الإقليمية والجارة إلى العمل وفق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها والكف عن التدخل بالشأن السوري وترك الشعب يقرر مستقبله السياسي بنفسه”.

من جهة أخرى أكد موسوي أنه ليس هناك أي مفاوضات لبلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أن التوترات مع أميركا تعود إلى ممارسة الإرهاب الاقتصادي والحظر وغيرها.

وقال موسوي “تفاوضنا مع واشنطن سابقا لكن مع انسحابها غير القانوني من الاتفاق النووي انتهى هذا الأمر” مشددا على أن طهران لا تتطلع إلى التفاوض مع الولايات المتحدة ولا تعير الكثير من الاهتمام لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فالمهم هو تغيير نهج وسلوك الولايات المتحدة.

وأوضح موسوي أن على الأوروبيين الالتزام بتعهداتهم في الاتفاق النووي مشيرا إلى أنه في حال لم تجد طهران أي تغيير مع نهاية مهلة الستين يوماً الممنوحة لأوروبا “فستقدم على خطوات جديدة” في إطار المباحثات حول الاتفاق النووي.

وكانت إيران أعلنت في الثامن من الشهر الجاري وقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بعد أن أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانسحاب منه بشكل أحادي وفرض عقوبات اقتصادية جائرة عليها ومنحت الدول الأوروبية مهلة 60 يوما للوفاء بتعهداتها.