رغم تسليحها لهم .. باريس تطالب السعودية والإمارات بوقف "الحرب القذرة" في اليمن

جهينة نيوز:

جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، وصف الحرب الدائرة في اليمن بأنها "حرب قذرة"، مطالبا السعودية والإمارات بإنهائها.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية النقاب، الشهر الماضي، عن تقرير سري للاستخبارات العسكرية الفرنسية، كتب في سبتمبر 2018، يشير إلى استخدام السعودية والإمارات أسلحة فرنسية في الحرب على اليمن.

وبحسب التقرير، الذي اطلعت الحكومة على محتواه، فإن السعودية استخدمت أسلحة من صناعة فرنسية في هجومها على مدن يمنية ما أدى لـ "سقوط ضحايا مدنيين".

وعلقت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، حينها على التقارير بالقول إن "كل الجهود الفرنسية وجهود المجتمع الدولي تسعى لإيقاف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي"، واصفة الحرب في اليمن بـ"الحرب القذرة"