"صفار كتار".. مفاجآت وجوائز قيمة تقدمها MTN

جهينة نيوز

برعاية شركةMTN يبث برنامج "صفار كتار" على شاشة القناة السورية يومياً خلال شهر رمضان المبارك، بتقديم لافت للفنان أيمن رضا، حيث يقدم البرنامج الكثير من المفاجآت والجوائز القيمة لكل المشاركين، ويعدّ من أقوى برامج المسابقات.

يذكر أن "صفار كتار" يبث عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بإشراف المؤسسة العربية للإعلان، حيث يتم السحب على الأرقام ومن ثم الاتصال بالمشتركين للإجابة عن الأسئلة ضمن البرنامج، ويخصص الرابحون بجوائز مادية بالملايين وخطوط ذهبية وباقات انترنت مجانية وخطوط adsl مجانية.

وإضافة لذلك يجول الفنان أيمن رضا يومياً خلال ساعات النهار في مناطق مختلفة من دمشق لزرع الفرحة في قلوب بعض السوريين من خلال تقديم أجهزة الخليوي وباقات انترنت مجانية، فضلاً عن زيارته لأكثر من مستشفى.

للمشاركة بمسابقة برنامج "صفار كتار" أرسل رسالة للرقم 1100 بكلمة صفار أو الاتصال على الرقم ١١٠٠