بيان هام من “طيران الإمارات” بشأن استئناف رحلاتها إلى سوريا!

جهينة نيوز

اصدرت شركة “طيران الإمارات” بيانا هاما، أمس الاثنين، بشأن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا.

وأكدت طيران الإمارات أنها تتطلع إلى استئناف تشغيل رحلاتها إلى سوريا في أقرب وقت ممكن، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات: “السوق السورية مهمة وجيدة، ونحن في انتظار قرار الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة في هذا الشأن لكي نستأنف تشغيل رحلاتنا إلى دمشق”.

وأضاف الرضا في حديث لوسائل إعلام محلية اليوم: “تواصل الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة إجراء تقييم لسلامة الأجواء السورية من أجل السماح للناقلات الوطنية باستئناف العمل، بالإضافة إلى استخدام الأجواء السورية لعبور الرحلات المتجهة إلى مختلف الدول”.

وكانت وزارة النق أعربت في بيان لها بشهر مايو/أيار الجاري، عن “جاهزية المطارات المدنية وسلامة الأجواء السورية لاستقبال هبوط وإقلاع شركات الطيران وعبورها الأجواء السورية، وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات التي تشجع عودة التشغيل والحركة الجوية”.

وجاء بيان “النقل”، بعدما أعلنت العراق استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار دمشق الدولي.