توقعات بوصول ثمن لوحة دافينشي "مخلص العالم" الى 1.5 مليون دولار!

جهينة نيوز

من المستبعد أن تعرض لوحة "مخلص العالم" لفنان عصر النهضة الشهير ليوناردو دافينشي (1452-1519) في متحف اللوفر الفرنسي، لتشكك غالبية الخبراء في أصليتها.

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة "The Daily Telegraph" البريطانية، حيث قالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن تلك اللوحة يمكن أن تعرض في اللوفر فقط، إذا ثبت أنها بريشة ليوناردو دافينشي.

وحسب المعلومات التي توفرت للصحيفة فإن المتحف اتخذ قرارا خاصا بمرافقة اللوحة التي بيعت في مزاد" كريستي" بنيويورك مقابل مبلغ 450 مليون دولار بشرط أن يكتب تحتها أثناء العرض "من ورشة ليوناردو دافينشي"، الأمر الذي سيلحق بلا شك ضررا بأصحابها.

وشهد مؤرخ الفن الفرنسي ومؤلف كتاب "The Last Leonardo"، بن لويس، أن متحف اللوفر قدم بالفعل طلبا لفرعه في أبوظبي بأن يؤجر اللوحة له كي تطرح في معرض ليوناردو دا فينشي الذي سيفتتح يوم 24 أكتوبر المقبل في باريس. إلا أن مصادر مطلعة في متحف اللوفر أفادت بأن القليل من الخبراء فقط يعتقدون أن رائعة "مخلص العالم" تنتسب لريشة ليوناردو، وأنهم يعتزمون إعادة تأكيد أصلية اللوحة. وفي هذه الحال سينخفض ثمنها، حسب بن لويس، إلى 1.5 مليون دولار.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن لوحة "مخلص العالم" المنسوبة لـ ليوناردو دافينشي بيعت عام 2005 مقابل عشرة آلاف دولار فقط، ثم خضعت للترميم في متحف الفنون الجميلة في جامعة نيويورك ليبيعها السمسار السويسري عام 2013 للملياردير الروسي، دميتري ريبولوفليف، مقابل 127.5 مليون دولار. أما الأخير فباعها عام 2017 في مزاد "كريستي" مقابل نحو 450 مليون دولار.

وقالت صحيفة "ذي نيويورك تايمز" إن الأمير السعودي بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود هو الذي اشتراها من الملياردير الروسي. لكن دار المزادات "كريستي" أعلنت لاحقا أن اللوحة قد بيعت لإدارة الثقافة والسياحة في أبو ظبي.

هذا وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن اللوحة ستعرض في فرع متحف اللوفر في أبو ظبي حيث تحفظ 600 رائعة فنية مقتبسة من اللوفر ومركز "جورج بومبيدو" وفرساي. لكن إدارة الثقافة والسياحة أعلنت أن إقامة المعرض ستؤجل إلى أجل غير معلوم.

أما اللوحة نفسها فتحفظ حاليا حسب صحيفة "The Daily Telegraph " في سويسرا.

المصدر: تاس