تحديد موعد امتحانات الدورة الفصلية الثالثة في جامعة البعث

جهينة نيوز

حددت جامعة البعث في حمص اليوم موعد امتحانات الدورة الفصلية الثالثة للعام الدراسي 2018-2019 اعتبارا من الثامن والعشرين من تموز القادم ولغاية الثامن والعشرين من آب علما أن امتحانات الفصل الدراسي الجامعي الثاني تبدأ في التاسع من حزيران القادم وتستمر حتى نهايته.

وأكد الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس الجامعة أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات اللازمة وحددت كل المدرجات والقاعات في جميع الكليات مع تأمين كامل مستلزمات العملية الامتحانية بهدف نجاحها.

وأشار الخطيب إلى أنه تم التأكيد على كل عمداء الكليات متابعة صدور النتائج الامتحانية دون تأخير بما يخدم مصلحة الطالب إضافة إلى مراعاة عطلة عيد الأضحى المبارك بالنسبة للدورة الفصلية الامتحانية الثالثة.

يذكر أن مجلس التعليم العالي أصدر في الثاني عشر من تموز الماضي قرارا يطبق فيه النظام الفصلي المعدل الذي يتألف من ثلاثة فصول ويحق للطالب الدخول في الدورة الفصلية الثالثة إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا تزيد على 8 مقررات.