تضرر نحو 4000 دونم مزروعة بالقمح والشعير جراء الحرائق في الحسكة

جهينة نيوز

أدت الحرائق التي نشبت في الأراضي الزراعية شرق مدينة الحسكة الليلة الماضية إلى تضرر نحو 4000 دونم مزروعة بالقمح والشعير.

وبين مدير زراعة الحسكة المهندس عامر سلو في تصريح لسانا أن الحرائق أدت إلى تضرر المساحة المزروعة في المنطقة الممتدة من قرية نفاشة وصولاً إلى قرية دبي بريف الحسكة الشرقي وتمكن الأهالي من وقف امتداد النيران وعزلها قبل أن تنتقل إلى مساحات أخرى.

وأشار سلو إلى أن المساحة المتضررة جراء الحرائق منذ بداية عمليات حصاد محصول الشعير حتى تاريخه بلغت 9000 دونم غالبيتها مزروعة بمحصول الشعير.