أجروا له عملية قلب في مكان الحادث.. وعاد ليشكرهم

جهينة نيوز

شكر سائق دراجة نارية طبيباً أجرى له عملية جراحية للقلب على قارعة الطريق وأنقذ حياته بعد حادث مروّع.

وبحسب ما ذكر موقع "مترو" البريطاني، وقع جون أوبراين (47 عامًا) من على دراجته أثناء الحادث واضطر المسعفون إلى تخديره في مكان الحادث قبل نقله في الإسعاف الجوي. ولكن قبل نقله بطائرة الهليكوبتر، أصيب جون بسكتة قلبية. فقدّم الفريق الطبي، بقيادة الدكتور مارك فورست، كل ما عندهم لإنقاذ حياته.

وعندما لم يستجب جون للإنعاش والضغط على قلبه، قرّر الدكتور فورست إجراء العملية في مكان الحادث. شقّ صدر جون بالكامل، حتى ظهر قلبه ورئتاه، ليتمكّن من معالجة نزيفه الداخلي وإعادة قلبه مرّة أخرى إلى الحياة.

في غضون دقائق، عاد النبض لقلب جون بقوة وتمّت السيطرة على النزيف. ثم نقل بسرعة إلى الإسعاف الجوي ومن ثم إلى مستشفى أينتري لاستكمال العملية الجراحية. وتعافى جون تماما بعد حادث السير في ديلامير في تشرين الثاني 2018.

جمع شمل جون مع الأشخاص الذين أنقذوا حياته في محطة إطفاء نورثويتش. وقال جون: "الشكر للدكتور فورست وكل المعنيين لا يكفي لمساعدتهم لي في ذلك اليوم، وأشكرهم على بذل كل ما في وسعهم لإنقاذ حياتي. كنت محظوظًا بما يكفي".