ايران: لا مفاوضات مع أمريكا

جهينة نيوز

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي أنه لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال موسوي خلال مؤتمر صحفي اليوم: “تفاوضنا مع واشنطن سابقاً لكن مع انسحابها غير القانوني من الاتفاق النووي انتهى هذا الأمر” مشددا على أن طهران لا تتطلع إلى التفاوض مع الولايات المتحدة ولا تعير الكثير من الاهتمام لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فالمهم هو تغيير نهج وسلوك الولايات المتحدة.

وأوضح موسوي أنه على الأوروبيين الالتزام بتعهداتهم في الاتفاق النووي مشيرا إلى أنه في حال لم تجد طهران أي تغيير مع نهاية مهلة الستين يوماً الممنوحة لأوروبا فستقدم على خطوات جديدة في إطار المباحثات حول الاتفاق النووي.

وكانت إيران أعلنت في الثامن من الشهر الجاري وقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بعد أن أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانسحاب منه بشكل أحادي وفرض عقوبات اقتصادية جائرة عليها ومنحت الدول الأوروبية مهلة 60 يوما للوفاء بتعهداتها.