الحمام يهاجم حسناء التنس التشيكية في بطولة فرنسا المفتوحة

جهينة نيوز

تعرضت التشيكية ماري بوزكوفا لهجوم حمامتين أثناء مواجهتها نظيرتها الكندية بيانكا أندريسكو في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وأثناء محاولة اللاعبة البالغة 20 عاما صد كرة لمنافستها في المجموعة الأولى، فوجئت بتوجه حمامتين نحوها مباشرة، ما منع عنها الرؤية لتخرج الكرة خارج الملعب.

والغريب موقف حكم المباراة الذي أعلن خسارة بوزكوفا لنقطة واحدة رغم احتجاج اللاعبة.

وتوقفت المباراة بسبب الأمطار، لموعد لاحق والنتيجة تشير إلى فوز التشيكية بالمجموعة الأولى بواقع 7-5 قبل أن تكسب الكندية المجموعة الثانية 6-4 ليؤجل حسم بطاقة التأهل للدور الثاني للمجموعة الثالثة عند استكمال اللقاء.

المصدر: eurosport