لطيفة: رفضتُ غناء "أخاصمك آه"

جهينة نيوز

أكدت الفنانة لطيفة خلال لقائها، في برنامج "عايشة شو"، أنها رفضت أغنية أخاصمك رغم أن الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم عرضها عليها قبل أن تغنيها الفنانة نانسي عجرم

وكشفت خلال اللقاء أن سبب رفضها للأغنية هو أنها سبقت وغنت أغنيتها "أصالحك وماله"، التي حققت نجاحاً كبيراً في ذلك الوقت مضيفة انها: "عندما غنّت نانسي الأغنية عشقتها، وأنا بموت في نانسي وأحبها على المستوى الشخصي والفني، هي فنانة جامدة".

وعن سبب استضافتها للمطربين من الرجال، في برنامجها "حكايات لطيفة"، الذي نقل عبر شاشة "DMC": "كانت فكرة كل فريق العمل من إنتاج وإعداد، أن أكون المطربة الوحيدة والباقي مطربون، هم أرادوا أن يكون هناك مطرب ومطربة لنقدم ديو من الزمن الجميل كل حلقة".