التربية تعلن نتائج مسابقتها لانتقاء موجهين أوائل

جهينة نيوز

أعلنت وزارة التربية نتائج مسابقة انتقاء الموجهين الأوائل من مختلف الاختصاصات حيث تم انتقاء 11 موجها بناء على اختبارات كتابية واختبارات أداء ومقابلات شخصية.

وكانت الوزارة أعلنت عن حاجتها لانتقاء موجهين أوائل للعمل في الوزارة مديرية التوجيه بصفة موجهين على أن يكون لدى المتقدمين خبرة في التوجيه الاختصاصي والتربوي لا تقل عن ثلاث سنوات.

إلى ذلك اعلنت الوزارة بالتعاون مع منظمة إسعاف أولي الدولية نتائج المقابلات الكتابية والشفوية للمتقدمين لانتقاء مدربين في مجال صعوبات تعلم..تعديل سلوك.. دمج ذوي الإعاقة..تواصل سليم.

وذكرت الوزارة أنه تم انتقاء 28 مدربا في مجال صعوبات التعلم و33 تعديل سلوك و26 دمج ذوي الإعاقة و33 تواصل سليم.

يذكر أن الوزارة أعلنت مؤخرا عن اختبارات لانتقاء مدربين وفق معايير وأسس تربوية وعلمية وإدارية على أن يكون لدى المتقدمين خبرة في التعامل مع الأطفال.