بوتين: ينبغي التصدي بحزم لمحاولات تسلل الإرهابيين إلى روسيا

جهينة نيوز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة قيام حرس الحدود بالتصدي الحازم لمحاولات تسلل الإرهابيين الدوليين إلى روسيا وتحديد قنوات الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله في كلمة تهنئة بيوم حرس الحدود بثت على قناة روسيا 24 التلفزيونية هناك مهام خاصة ملقاة على عاتق جهاز حرس الحدود اليوم فحدود روسيا تعتبر الأطول في العالم ويجب تأمين الحماية الأفضل لها.. وعلينا التصدي بحزم لمحاولات تسلل الإرهابيين الدوليين والمهربين والجماعات الإجرامية وقنوات الاتجار بالمخدرات والهجرة غير القانونية للأراضي الروسية والقضاء عليها واستخدام كل الإمكانات المتاحة لتنفيذ هذه الغاية بما في ذلك وحدات التدخل السريع.

وشدد الرئيس الروسي على أهمية تطوير البنية التحتية للحدود وإتقان تكنولوجيا الجيل الجديد من المعدات التي تضاعف فعالية إجراءات حماية الحدود والعمل في الوقت نفسه على خلق ظروف عبور حدود مريحة للمسافرين الملتزمين بالقانون وتعزيز تطوير عمليات التكامل والعلاقات الإنسانية الاقتصادية في الفضاء الأوراسي.

وتحتفل روسيا في الـ 28 من أيار من كل عام بيوم حرس الحدود الذي تم تشكيله رسميا عام 1918.