الجيش يدمر عددا من أوكار الارهابيين بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

ردت وحدات من الجيش العربي السوري على خروقات المجموعات الإرهابية اتفاق منطقة خفض التصعيد واستهدفت أوكارها وتجمعاتها في عدة مناطق بريف حماة الشمالي.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات مكثفة فجر اليوم على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في أطراف بلدات مورك والزكاة والأربعين بالريف الشمالي.

وأشارت إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين بينهم جنسيات أجنبية تسللوا عبر الحدود التركية وتدمير أوكار وكميات من الأسلحة والذخيرة لهم.

وأوقعت وحدات من الجيش أمس قتلى ومصابين في صفوف المجموعات الإرهابية في أطراف بلدات كفرنبل وترملا ومعرة حرمة وكفرسجنة بريف إدلب الجنوبي وذلك رداً على انتهاك الإرهابيين اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدائهم على النقاط العسكرية والبلدات الآمنة بريف حماة.