صدمة لنيمار قبل "كوبا أمريكا"

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان، سيحمل شارة قيادة المنتخب في "كوبا أمريكا" الشهر المقبل بدلا من نيمار.

وتقام كوبا أمريكا في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى السابع من يوليو/تموز، وتلتقي البرازيل مع بوليفيا في المباراة الافتتاحية.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان: "دانييل ألفيس سيكون قائدا للمنتخب الوطني البرازيلي في مباراتيه الوديتين أمام قطر وهندوراس وفي كوبا أمريكا بالبرازيل 2019".

وتم إبلاغ الظهير الأيمن ألفيس، الذي خاض 138 مباراة دولية مع البرازيل، بدوره الجديد يوم الأحد، وفقا لشبكة ESPN.

وأوضح الاتحاد البرازيلي أن تيتي أبلغ نيمار، يوم السبت، بأنه لن يكون قائدا للمنتخب الوطني في كوبا أمريكا.